Сбербанк: 51,7% товаров и услуг в Иркутской области оплачивают безналично

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России.

В III кв. 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV кв. наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016-го.

В III кв. в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидеры по «торговому безналу» — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%). В рейтинге самых «безналичных» регионов у Иркутской области 21-я позиция. Доля безналичных платежей здесь 51,7%. Она на 4,9 п.п. выше, чем годом раньше.

В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кв. 2018 г. продолжается во всех субъектах РФ.

Высокие темпы роста — у регионов, которые еще не входят в число «безналичных» лидеров. Самый высокий прирост — у Чукотского АО (доля б/п — 54,1%) и Камчатского края (доля б/п — 53,9%).

Также аналитики «СберДанных» проанализировали проникновение безнала в 300 самых населенных городах. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля б/п — 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%). В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами в первой десятке самых «безналичных» городов — 5,8 п. п. г/г.

Стремительный уход от бумажных денег произошел в Белорецке (Республике Башкортостан), где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п. п. г/г).

Сразу 5 городов Иркутской области попали в ТОП-100 самых «безналичных» городов России в рейтинге Сбербанка. Наибольшая доля безналичных платежей была зафиксирована в Братске (53,24%), при этом за год она заметно выросла — на 6,75 п.п. Интересно, что у Братска 31 позиция, в то время как у Москвы – 30-я. Братск уступил столице всего лишь пять сотых процента в доле безналичного торгового оборота.

Иркутск оказался на 33-й ступени рейтинга с «безналичной долей» в 53,19% (+4 п.п. год к году). Также на 47-е место попал Усть-Илимск, где жители 51,9% покупок совершали с помощью карт (+4,5 п.п. год к году). Усолье-Сибирское с долей безнала в 50,5% оказалось на 71-й строке рейтинга. Здесь прирост за год оказался чуть больше 5 п.п.

На 91-м месте Ангарск с долей в 49,4% и ее ростом на 5 п.п. за год. Так что велика вероятность, что в IV квартале и этот город преодолеет 50%-й барьер.