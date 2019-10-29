Капитальный ремонт участковой больницы села Олонки завершится в декабре

В декабре 2019 завершится капитальный ремонт участковой больницы села Олонки Боханского района. Об этом сообщил главный врач ОГБУЗ «Боханская районная больница» Виктор Ханташкеев. Учреждение является подразделением ОГБУЗ «Боханская районная больница».

- За работой подрядной организации осуществляет постоянный строительный контроль. По окончанию работ мы получим благоустроенные кабинеты, приточно-вытяжную вентиляцию, систему централизованного отопления. «Детская поликлиника будет размещена в отдельном блоке с отдельным входом, оснащена всем необходимым набором помещений, оборудования», - сказал Виктор Ханташкеев.

В 2018 году переоснастили парк санитарного транспорта ОГБУЗ «Боханская районная больница», получено семь автомобилей скорой медицинской помощи класса А, для территории медицинского обслуживания Олонской участковой больницы в 2019 году также был выделен 1 автомобиль класса Б.