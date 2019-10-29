В осенне-зимний период перебоев с отоплением в Вихоревке не будет

«Объединенная Вихоревская управляющая компания» получила из областного бюджета топливную субсидию в размере 15 млн рублей – для приобретения угля до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Для теплоснабжения населения и муниципальных учреждений Вихоревки в отопительный период 2019 – 2020 гг. в экономически обоснованном тарифе ресурсоснабжающей организации ООО «ОВУК» тарифным регулятором утверждено 56,7 тыс. т угля. С начала отопительного периода израсходовано 6,6 тыс. т или 11,6 %.

В настоящее время на теплоисточниках города находится запас твердого топлива более чем на 20 суток – около 4,0 тыс. т угля (при суточном расходе 0,18 тыс. т), при этом нормативный неснижаемый запас топлива составляет 3,5 тыс. т, а нормативный эксплуатационный – 11,4 тыс. т.

Два дня назад в адрес «Объединенной Вихоревской управляющей компании» с Бородинского угольного разреза отгружены 12 вагонов (0,84 тыс. т). На ноябрь АО «СУЭК-Красноярск» оплачена доставка 86 вагонов топлива (6,0 тыс. т).

Таким образом, с учетом уже имеющихся запасов топлива количество угля в конце октября – первой половине ноября составит около 11 тыс. т.