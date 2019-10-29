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Правительство Иркутской области выиграло в суде 50 млн рублей у строительной компании

29 октября 2019

По решению суда, ЗАО «Стройкомплекс» должны вернуть в бюджет Иркутской области полученные в 2013 году субсидии на сумму 50 млн рублей.

Эти средства были выделены акционерному обществу в целях возмещения затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры и (или) автомобильных дорог общего пользования для инвестиционного проекта «Малоэтажный жилой комплекс «Бобры» в Ангарске и с уплатой процентов по кредиту, полученному на реализацию данного инвестпроекта.

Данное судебное дело дважды прошло рассмотрение во всех инстанциях – первой, апелляционной и кассационной. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную жалобу ЗАО «Стройкомплекс», направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. В этот раз, рассмотрев дополнительные доказательства несоответствия строительной компании условиям получения субсидий, кассационная инстанция обязала акционерное общество вернуть 50 млн рублей в бюджет Иркутской области.

 

 


/ СИА /
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