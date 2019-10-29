Фонд «Иркутский ботанический сад» получил грант на создание онлайн-курса «Байкаловедение»

Цель курса – популяризация современных научных знаний о Байкале на фоне растущего спроса и недостатка качественных источников, повышение качества образовательного процесса в школах Байкальского региона.

Курс включает цикл научно-популярных лекций от специалистов в области байкаловедения (кандидатов и докторов биологических, географических и исторических наук) и будет размещен на одной из ведущих федеральных онлайн-платформ Stepik.org. в декабре 2019 года. С января 2020 года планируется включение лекций в региональный компонент школьной программы Иркутской области и республики Бурятия.