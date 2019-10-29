Сбербанк профинансирует рыбодобывающие компании на сумму $1,4 млрд

Клиенты Сбербанка, участники крабовых аукционов, воспользуются финансированием на сумму более 1,4 млрд долларов США. Всего же победители аукционов до конца октября текущего года перечислят в бюджет более 142 млрд рублей за право вылова краба в Северном и Дальневосточном бассейнах.
Квоты предоставляются на 15 лет, при этом договоры о предоставлении права содержат инвестиционное обязательство по строительству краболовных судов.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«В период прохождения отраслевых аукционов от рыбодобывающих компаний нам поступили заявки на 3 млрд долларов США. Сбербанк профинансирует клиентов на сумму более 1,4 млрд долларов США. Получив объявление о распределении краба на аукционе, банк выработал единые подходы к финансированию участников рынка с учетом специфики каждой сделки.
Хочу подчеркнуть, что Сбербанк — один из немногих банков, предоставляющих данной отрасли долгосрочные кредиты на срок до 12 лет. Такие ʺдлинные деньгиʺ очень важны для ее развития.
Мы и далее продолжим эффективное взаимодействие с Федеральным агентством по рыболовству, чтобы вместе создать максимально комфортный инвестиционный климат для компаний отрасли».
Сбербанк работает с компаниями рыбодобывающей отрасли более 15 лет, все это время доля банка на рынке финансирования отрасли стабильно превышает 70%, а общий портфель к концу 2019 года превысит 200 млрд руб.
Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства:
«Налаживание эффективного взаимодействия банковского сектора с рыбохозяйственнными организациями позволяет развивать кредитование и, главное, создавать условия для привлечения инвестиций в отрасль – это одна из наших задач, на решение которой в том числе направлена программа предоставления квот на инвестиционные цели. Только масштабные частные инвестиции обеспечат необходимую модернизацию производственной базы рыбопромышленного комплекса, и, соответственно, повысят его экономическую эффективность и конкурентоспособность».