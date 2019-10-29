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Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у «Газпромбанк»

29 октября 2019

Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов.

Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений.

Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшению пользовательского опыта. Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов.


/ СИА /
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