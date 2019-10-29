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Сбербанк принял участие в акции «День ИТ-знаний — 2019»

29 октября 2019

Сбербанк впервые принял участие в международной акции по профориентации «День ИТ-знаний — 2019», инициированной Mail.ru Group.

В рамках мероприятия сотрудники Сбербанка и других российских технологических компаний посетили школы, где они сами учились ранее, чтобы поговорить с учениками о сфере информационных технологий и карьерных возможностях в этой сфере. В этом году в акции участвовало более 400 школ в 70 регионах России и за рубежом. Темой акции «День ИТ-знаний — 2019» стали большие данные.

Сотрудники Сбербанка на собственном примере показали подросткам, как выпускники школ могут сделать карьеру в сфере информационных технологий, в какие вузы и на какие специальности стоит поступить, чтобы в будущем стать востребованными на рынке труда, попасть в крупную компанию или создать свой собственный перспективный стартап. Также вместе со школьниками ИТ-специалисты обсудили тему Big Data и ответили на актуальные вопросы. Акция будет проводиться ежегодно.


/ СИА /
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