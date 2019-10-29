Банк «Союз» увеличил максимальную сумму автокредита

Банк «Союз» увеличил максимальную сумму кредита по программам «Новый автомобиль» и «Автокредит с остаточным платежом» до 6,5 млн. рублей (ранее — 5 млн руб), а по программе «Автомобиль с пробегом» - до 5 млн рублей (ранее – 4 млн. руб.)

В рамках базовых кредитных продуктов банка клиент может приобрести в кредит как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом на срок до 7 лет. Первоначальный взнос от 15% от стоимости автомобиля, минимальная процентная ставка по кредиту «Новый автомобиль» - 10% годовых в рублях, по кредиту «Автомобиль с пробегом» - 11%.

В рамках программы «Автокредит с остаточным платежом» банк предоставляет автокредит в рублях на сумму до 6,5 млн рублей на срок до 5 лет по ставке от 10% годовых. Размер первоначального взноса составляет от 15%, остаточный платеж - до 50% от стоимости транспортного средства. Досрочное погашение без штрафных санкций возможно с первого дня пользования кредитом. Погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего срока кредитования, кроме последнего (остаточного) платежа. Остаточный платеж, размер которого может достигать 50% от стоимости автомобиля, погашается единоразовым платежом в конце срока кредита, либо возможна пролонгация погашения остаточного платежа, при этом общий срок кредитования не может превышать 7 лет.

Продолжает действовать специальная программа автокредитования для приобретения новых автомобилей марки ГАЗ в сети официальных дилеров. На данный продукт также распространяется программа автокредитования с остаточным платежом. Заемщики могут приобрести новые автомобили ГАЗель NEXT и ГАЗон при первоначальном взносе от 15% по ставке кредита от 11,5% годовых в рублях на срок до 84 месяцев по классической программе и на до срок до 60 месяцев по программе с остаточным платежом.