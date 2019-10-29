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Банк УРАЛСИБ и Mastercard провели конференцию «Сила партнерства» для банков-партнеров

29 октября 2019

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и международная платежная система Mastercard провели конференцию «Сила партнерства» для руководителей банков-партнеров. Мероприятие прошло в Болонье (Италия).

Участниками конференции стали более 30 человек. Эксперты платежной системы Mastercard и Банка УРАЛСИБ, а также гости мероприятия обсудили векторы развития платежной индустрии и дальнейшие шаги для совместного вывода на рынок востребованных конкурентоспособных услуг и сервисов.

С приветственной речью на открытии конференции выступил Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров. Доклад эксперта был посвящен ключевым достижениям и стратегии развития Банка на 2019 – 2021 гг.

В ходе официальной части мероприятия выступили представители Mastercard - Денис Луковский с презентацией «История и сегодняшний день» и Джемал Агрба, директор по коммерческим продуктам Mastercard в России, с докладом на тему коммерческих продуктов Mastercard. Анастасия Бейтан, Директор по продаже продуктов Mastercard в России, рассказала о трендах и решениях в карточном бизнесе, а Ольга Неликова, менеджер по развитию программ привилегий и страхования в регионе быстрорастущих рынков Mastercard – о Программах привилегий Mastercard.

Банк УРАЛСИБ также представляли заместитель Председателя Правления Максим Белоусов, выступивший с докладом «Экономим вместе с УРАЛСИБом», Вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев с презентацией на тему «Три кита» удерживающих клиента в банке» и начальник управления консультирования состоятельных семей Наталья Ларина, рассказавшая об искусстве управления благосостоянием.


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