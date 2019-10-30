Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских региональных банков

«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019

Архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы соберутся 8 ноября на Байкальском архитектурно-строительном форуме в Иркутске. Главной темой события станут «пассивные» дома, энергоэффективность в строительстве. Организаторы форума, ГК Prostor Group, знакомы с этой темой давно и не понаслышке: более 20 лет компания занимается светопрозрачными конструкциями. По словам генерального директора Prostor Group Андрея Ефимова, энергоэффективность – тот путь, на который пора вставать всем. Он рассказал Газете Дело, почему эта тема так актуальна сегодня.