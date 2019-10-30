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Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских региональных банков

30 октября 2019

Дальневосточный банк занял 19-е место в рэнкинге региональных банков России по состоянию на 01.09.2019, составленном деловым журналом «Инвест-Форсайт» и Центром защиты вкладчиков и инвесторов.

Рэнкинг отражает финансовое состояние 179 региональных российских кредитных организаций, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Высокая позиция характеризуется надёжностью, ликвидностью, ресурсной базой, рентабельностью активов, капитала.

Дальневосточный банк, основанный 20 ноября 1990 года, является универсальным банком, занимающим ведущие позиции на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, по ряду ключевых показателей, Дальневосточный банк входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА», а его филиальная сеть насчитывает более 30 точек присутствия в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия.


/ СИА /
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