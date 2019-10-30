Ланта-Банк сообщил режим работы офисов 1-5 ноября 2019 года

Ланта-Банк сообщил режим работы офисов 1-5 ноября 2019 года.

1 ноября все офисы Ланта-Банка в Москве и других регионах будут работать по своему стандартному графику.

2 ноября для обслуживания клиентов будут открыты офисы банка в Новосибирске (Октябрьская магистраль, д. 2) с 9:00 до 16:00, офис в Бодайбо с 9:00 до 14:00, офис в Иркутске с 9:00 до 14:00.

3-4 ноября обслуживание клиентов во всех офисах банка не осуществляется.

С 5 ноября все офисы банка вернутся к обычному режиму работы.