Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ

Примсоцбанк провёл очередное снижение ставок по большинству ипотечных продуктов. Размер снижения составил 0,5 процентных пунктов. Базовый размер процентной ставки составляет 8,99% годовых, минимальная же ставка на покупку недвижимости или рефинансирование ипотеки при сумме кредита не более 80% составляет 7,49%.

Базовый размер процентной ставки составляет 8,99% годовых при этом предусмотрена возможность ее снижения. Ставка снижается на 0.5 п.п. и составит 8,49%, при сумме кредита более 6,0 млн.руб. для Москвы и Московской области и боле 3 ,0 млн. руб. для остальных регионов. Дополнительно клиент имеет возможность снизить процентную ставку еще на 0.5- 1 п.п., при использовании опции "Назначь свою ставку", что позволит получить кредит под ставку 7,49%.

— Снижение ключевой ставки стало отличным поводом, чтобы сделать ипотеку ещё доступнее, в том числе и для тех, кто уже выплачивает ипотеку, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — К нам обращаются клиенты с действующей ставкой более 11% годовых. В совокупности с низкими ставками, действующими на ипотечном рынке сегодня, это даёт возможность значительно улучшить условия обслуживания кредита, снизить нагрузку на семейный бюджет.

Данные условия действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости и подключении к программе комплексного страхования. При подтверждении дохода иными документами процентная ставка увеличивается на 0.5 п.п. При сумме кредита 85% от стоимости недвижимости процентная ставка увеличивается на 0.25 п.п.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит в Примсоцбанке можно, если по кредиту было произведено не менее 6 платежей. Исключение составляют программы «Семейная ипотека с господдержкой» и «Военная ипотека в рамках семейной ипотеки», где данное требование не установлено и рефинансировать кредит можно уже с 1 месяца после оформления. Для рассмотрения заявки на рефинансирование необходимо отсутствие текущей просроченной задолженности, просроченных платежей сроком более 30 дней. Также предшествующий кредит должен быть оформлен на цели покупки недвижимости на первичном или вторичном рынке жилья. Также клиенты могут воспользоваться повторным рефинансированием, даже если ранее уже рефинансировали свой кредит.

— Особенностью рефинансирования военной ипотеки является то, что можно рефинансировать не только военную, но и гражданскую ипотеку, которая была взята ранее. — добавил Илья Ткачук.

Узнать подробные условия действующих ипотечных программ можно в офисах и на официальном сайте банка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.