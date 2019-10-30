Благоустройство спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске завершат в 2020 году

В Иркутске завершили планируемый на 2019 год объем работ по благоустройству спортивного комплекса «Авиатор». Приведение в порядок спортобъекта завершат в 2020 году, заявил на выездном совещании с участием министра спорта Иркутской области Ильей Резником мэр города Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в соответствии с планом в 2019 году выполнен капитальный ремонт здания стадиона, обустроены раздевалки для спортивной секции по хоккею с мячом, а также помещения для проката и заточки коньков, мест для переодевания, тренерских и душевых. Также капитально отремонтирован зал силовой подготовки. Выполнен капремонт футбольного поля – обустроены беговые дорожки с резиновым покрытием, водоотводные лотки и дренажные колодцы, искусственное покрытие на футбольном поле.

– Это один из первых проектов по возрождению стадионов, который реализуем совместно с региональным министерством спорта. «Авиатор» взят на баланс муниципалитета в 2016 году. За это время капитально отремонтировали основное здание, привели в порядок административные помещения. В этом году выполнен большой объем работ. Особенно важно обустройство современного футбольного поля с искусственным покрытием, которое оборудовали с учетом всех современных требований. Такой подход применен в Иркутске впервые. Уже этой зимой поле будет залито, обустроено временное освещение, – отметил Дмитрий Бердников.

В ходе завершения благоустройства в 2020 году планируется заменить ограждение спорткомплекса, установить опоры освещения футбольного поля и по периметру комплекса. Также обустроят ямы для прыжков в длину, трибуны для зрителей на 350 посадочных мест, площадки для сдачи норм ГТО, полосы препятствий. Кроме этого, выполнят асфальтирование парковочных мест, благоустройство территории и ее озеленение.