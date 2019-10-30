Только 3% россиян отмечают Хэллоуин

Хэллоуин — это современный праздник, восходящий к традициям кельтов Ирландии и Шотландии. Ежегодно он отмечается 31 октября в канун Дня всех святых, прежде всего, в англо-саксонских странах. Папа Григорий IV в IX веке сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых. В мире тяжелого рока есть очень популярная одноименная рок-группа. В США дополнительная выручка от праздника оценивается грубо в $9 млрд.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос относительно отношения россиян к Хэллоуину. Оказалось, что об этом празднике знают около 93% россиян, однако отмечать его планируют только 3% опрошенных. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что этот показатель держится уже на протяжении нескольких лет. Среди россиян бытует мнение, что этот праздник чужд российским традициям и культуре. Еще одна причина отказа от празднования Хэллоуина - низкая важность торжества.

C клубами и ресторациями в России также не совсем все однозначно. Пока одни клубы, бары и рестораны готовятся отмечать Хэллоуин, другие объявили ему войну. Американский праздник попал в опалу у ряда стриптиз-клубов и турагентств, а банщики предлагают всем желающим отмыться от нечисти. При этом россияне потратят на «дьявольскую попсу» не более, чем $1-1,5 млрд. В бывшем СССР Хэллоуин также не очень популярен. Исключение, следующая в западном тренде, Украина. Там выручка составит около $100 млн.

Ну и в заключение стоит сказать, что в канун Хэллоуина отлично идут дела у гадалок. Некоторые из них имеют приличные гонорары. Причем, если раньше клиенты по большей части просили колдуний приворожить любовь, то теперь – деньги. Для справки классический астрологический прогноз или сеанс гадания в Москве стоит около 10 000 руб.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»