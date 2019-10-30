Сергей Левченко опроверг предположение, что он может иметь отношение к нападению на депутата Сергея Угляницу

На депутата городской думы Усолья-Сибирского Иркутской области Сергея Угляницу совершено нападение. Это произошло, когда он ставил автомобиль в гараж. Двое мужчин в масках избили его предметом, предположительно металлической трубой. Об этом сообщает издание «Усольесити», публикуя фотографию пострадавшего. Сейчас депутат находится в больнице, ему диагностировали перелом носа, повреждение глазницы и подозрение на черепно-мозговую травму.

Некоторые иркутские эксперты предположили, что нападение связано с тем, что Угляница критиковал действующего депутата КПРФ Сергея Левченко. Однако Губернатор Иркутской области опроверг это предположение.

«Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам тридцать в лет в оппозиции, и на себе испытал разные методы давления и противостояния. Но то, что произошло с Сергеем Угляницей, – это выходит за всякие рамки. Что касается попытки некоторых людей перевести это нападение в политическую плоскость, то еще раз подчеркну, как я говорил неоднократно, с политическими оппонентами мы боремся на избирательных участках», - заявил Губернатор.