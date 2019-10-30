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10 самых дорогих вакансий за октябрь 2019 в Иркутске

30 октября 2019

Самым дорогим предложением месяца в Иркутске стала вакансия для руководителя проекта с зарплатой от 300 000 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, рассмотрев вакансии, размещенные в Иркутске в октябре. 

Кроме того, в рейтинг вошли предложения для php-разработчика, пресс-секретаря, регионального менеджера и другие.

«Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 15% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 15%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Иркутске он составляет 5 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,5».

Вакансия

Зарплата

Ссылка

1

Руководитель/куратор проекта

от 300 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/34272820

2

Менеджер по закупкам (в Китай)

от 200 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31992308

3

PHP-разработчик / Middle-программист

от 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33884596

4

Стоматолог хирург-имплантолог

от 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/34204680

5

Системный аналитик САПР

от 100 000 до 200 000 руб

https://hh.ru/vacancy/33581839

6

Генеральный директор

от 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/34151201

7

Пресс-секретарь

от 120 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/33477091

8

Региональный менеджер

от 110 000 руб. 

https://hh.ru/vacancy/34169271

9

Исполнительный директор группы проектов

от 100 000 до 150 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/34200874

10

Менеджер активных продаж

от 80 000 до 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/33992119

Исследование проводилось 28-29 октября 2019г.


/ СИА /
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