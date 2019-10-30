10 самых дорогих вакансий за октябрь 2019 в Иркутске

Самым дорогим предложением месяца в Иркутске стала вакансия для руководителя проекта с зарплатой от 300 000 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, рассмотрев вакансии, размещенные в Иркутске в октябре.

Кроме того, в рейтинг вошли предложения для php-разработчика, пресс-секретаря, регионального менеджера и другие.

«Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 15% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 15%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Иркутске он составляет 5 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,5».

№ Вакансия Зарплата Ссылка 1 Руководитель/куратор проекта от 300 000 руб. https://hh.ru/vacancy/34272820 2 Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/31992308 3 PHP-разработчик / Middle-программист от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33884596 4 Стоматолог хирург-имплантолог от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/34204680 5 Системный аналитик САПР от 100 000 до 200 000 руб https://hh.ru/vacancy/33581839 6 Генеральный директор от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/34151201 7 Пресс-секретарь от 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33477091 8 Региональный менеджер от 110 000 руб. https://hh.ru/vacancy/34169271 9 Исполнительный директор группы проектов от 100 000 до 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/34200874 10 Менеджер активных продаж от 80 000 до 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33992119

Исследование проводилось 28-29 октября 2019г.