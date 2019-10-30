10 самых дорогих вакансий за октябрь 2019 в Иркутске

Самым дорогим предложением месяца в Иркутске стала вакансия для руководителя проекта с зарплатой от 300 000 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, рассмотрев вакансии, размещенные в Иркутске в октябре.
Кроме того, в рейтинг вошли предложения для php-разработчика, пресс-секретаря, регионального менеджера и другие.
«Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 15% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 15%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Иркутске он составляет 5 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,5».
|
№
|
Вакансия
|
Зарплата
|
Ссылка
|
1
|
Руководитель/куратор проекта
|
от 300 000 руб.
|
2
|
Менеджер по закупкам (в Китай)
|
от 200 000 руб.
|
3
|
PHP-разработчик / Middle-программист
|
от 150 000 руб.
|
4
|
Стоматолог хирург-имплантолог
|
от 150 000 руб.
|
5
|
Системный аналитик САПР
|
от 100 000 до 200 000 руб
|
6
|
Генеральный директор
|
от 150 000 руб.
|
7
|
Пресс-секретарь
|
от 120 000 руб.
|
8
|
Региональный менеджер
|
от 110 000 руб.
|
9
|
Исполнительный директор группы проектов
|
от 100 000 до 150 000 руб. на руки
|
10
|
Менеджер активных продаж
|
от 80 000 до 150 000 руб.
Исследование проводилось 28-29 октября 2019г.