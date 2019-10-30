Инфляция в Иркутске выше, чем в Сибири

В сентябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,5% после 4,9% в августе. Это выше общероссийского уровня (4,0% в сентябре). При этом в Иркутской области годовая инфляция оказалась еще выше и составила 5,4%, сообщает пресс-служба отделения "Иркутск" Сибирского ГУ Банка России. Основной причиной более высокой инфляции в Сибирском федеральном округе (СФО) является эффект низкой базы прошлого года.

Снижение инфляции в округе определила динамика цен на продовольственные и непродовольственные товары. Инфляция в сфере услуг почти не изменилась. Основными факторами замедления инфляции оставались сдержанная динамика потребительского спроса, рост предложения отдельных продуктов питания, а также укрепление рубля.

Максимальный вклад в замедление инфляции внесли цены на продукты питания. Годовой темп прироста цен на продовольствие уменьшился в сентябре до 4,8% после 5,6% в августе.

В сентябре во всех регионах СФО замедлился годовой рост цен на свинину и куриное мясо. Это два из трех продовольственных товаров, которые занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов питания. Годовой прирост цен на свинину снизился до 2,3% в сентябре (после 5,7% в августе), а на куриное мясо – до 11,6% (после 13,1%). Динамика цен на эти продукты складывалась в условиях опережающего роста предложения относительно спроса.

Третий товар из тех, что занимают в потребительской корзине сибиряков максимальную долю среди продуктов, – это питьевое молоко.

«В структуре потребительских расходов жителей СФО питьевое молоко занимает в полтора раза большую долю, чем в среднем по России. Годовой прирост цен на молоко ускорился в сентябре до 8,4% после 7,6% в августе. Кампания по борьбе с фальсификатом на молочном рынке привела к росту спроса на натуральное сырье. В то же время в основных «молочных» регионах Сибири реализуются проекты по строительству животноводческих комплексов, молочных заводов или увеличению мощности действующих. Рост производства молока будет способствовать замедлению роста цен на этот продукт», – рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 3,3% в сентябре после 3,6% в августе. Основной вклад в замедление роста цен внесли легковые автомобили, динамика потребительского спроса на которые остается слабой и ограничивает возможности повышения цен. Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре по сравнению с августом не изменился, составив 5,7%.

Что касается Иркутской области, то годовая инфляция в нашем регионе оказалась выше, чем в Сибири и составила 5,4%. При этом основой вклад в ускоренный рост внесла продовольственная инфляция - 7,1%. Услуги подорожали на 5,3%, непродовольственные товары подорожали меньше всего - 3,5%.