84 человека из числа детей-сирот получили ключи от квартир в Шелехове

Ключи от 84 квартир, расположенных в новом доме в 10-ом квартале г. Шелехов, вручил гражданам из числа детей-сирот первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Александр Курбатов.

Квартиры в шестиэтажном кирпичном доме имеют современную планировку и отделку «под ключ». Они построены по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 -2024 годы по договору долевого участия в строительстве жилого дома.

- Надо отметить, что данная подпрограмма предусматривает софинансирование в размере 79% из федерального бюджета и 21% - из областного. Однако, Иркутская область, как правило, ежегодно в 3-3,5 раза превышает свой норматив по софинансированию. Это позволяет приобретать большее количество жилых помещений для данной категории граждан, - сказал Александр Курбатов.

Первый замминистра имущественных отношений Иркутской области также пояснил, что квартиры передаются жильцам по договору специализированного социального найма на срок пять лет. Затем граждане смогут заключить договор социального найма и приватизировать квартиру. В течение пяти лет данные жилые помещения будут находиться в собственности Иркутской области.

До конца года в г. Шелехов планируется передать лицам из числа детей-сирот еще 285 квартир в этом же жилом комплексе. Всего в 2019 году на территории Иркутской области планируется заселение 553 квартир, построенных для этой категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.