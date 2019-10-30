Около 22 млн тонн грузов отправлено ВСЖД на экспорт - на уровне прошлого года

В январе-сентябре 2019 года со станций Восточно-Сибирской железной дороги в экспортном направлении отправлено более 21,9 млн тонн грузов. В целом, показатель соответствует уровню прошлого года.

По отдельным номенклатурам грузов сохраняется положительная динамика. Увеличен объем отгрузки каменного угля, метизов, черных и цветных металлов, химических удобрений.

За девять месяцев Восточно-Сибирской железной дорогой в экспортном направлении погружено:

- каменного угля +881,4 тыс тонн (+10,1% к январю-сентябрю 2018 года);

- цветных металлов +61,8 тыс тонн (+6,9 %);

- химических и минеральных удобрений +8,7 тыс тонн (+20,3 %);

- зерна +0,8 тыс тонн (+5,5 %);

- остальных продовольственных товаров +7,1 тыс тонн (+101,7 %);

- лесных грузов -707,7 тыс тонн (-9,3 %);

- нефти и нефтепродуктов -226,3 тыс тонн (-7,2 %);

- бумаги -90,2 тыс тонн (-6,4%);

- химикатов -13,8 тыс тонн (-12,1 %);

- строительных грузов -1 тыс тонн (-5,4 %);

- промышленного сырья -0,7 тыс тонн (-5,8 %);

- соли -0,1 тыс тонн (-3 %).

Основной грузопоток в 2019 году приходится на Китай (46,2%), Японию (37,7%) и Монголию (4,2%).

Импортные грузоперевозки на ВСЖД за девять месяцев увеличились на 11,4%. Объем перевезенных импортных грузов составил более 1,8 млн тонн. Рост наблюдается по таким номенклатурам, как нефтяные грузы (увеличение в 16,6 раз), руда (+15,2%), черные металлы (+6,2 %).