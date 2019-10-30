Сбербанк презентовал проект «Южное побережье Байкала»

Байкальский банк Сбербанка России пригласил жителей региона — представителей бизнеса, инвесторов стать первооткрывателями новых туристических возможностей Приангарья и принять участие в реализации проекта "Южное побережье Байкала". Презентация новой туристической стратегии состоялась в Иркутске, в формате двухчасового экскурсионного тура.

Во время поездки по туристическим объектам столицы Восточной Сибири, участники презентации – руководители и представители 25 компаний и коммерческих организаций увидели Иркутск глазами туриста, узнали исторические факты о городе, оценили возможности проекта "Южное побережье Байкала" и варианты своего участия в нем.

Александр Вологжин, финансовый директор компании «Лесресурс»:

«Идея развивать туризм на Байкале, именно в том формате, который сегодня предлагает Сбербанк, очень своевременна. Сейчас, как никогда, важно аккумулировать точки туризма, финансовые потоки, наработанный опыт региональных гидов, культуру прибайкальских территорий и направить весь этот богатейший ресурс на цивилизованное развитие туристической отрасли. Встреча была полезной, есть над чем подумать. Есть и очень интересные предложения по участию в проекте».

Малика Талипова, представитель ООО «Коммерческий центр»:

«Формат презентации был выбран верный. О туризме нужно говорить именно так — по делу и с демонстрацией всех возможностей. Иркутск, как объект интереса для туристов, сегодня нам открылся с новых сторон. Что касается проекта «Южное побережье Байкала», то я убеждена в его успешности. Потому что пришло время привлекать туристов в наши регионы не просто Байкалом, а уровнем и качеством туристического сервиса. Интерес к нашим территориям есть, но людей часто сдерживают – неизвестность, вопросы организации безопасности, качество предложений. Если все мы, желающие включиться в создание качественного туризма в регионе, настроенного на взыскательного туриста, сплотимся и правильно все организуем- результат будет хороший. Лично меня радует то, что разработчики проекта думают и о сохранности наследия регионов Байкала».

Напомним, Правительство Иркутской области в августе 2019 года утвердило Стратегию развития туризма в регионе, разработанную при непосредственном участии Байкальского Банка Сбербанка. Для создания туристической инфраструктуры проекта «Южное побережье Байкала» были созданы туристические маршруты, объединенные общим брендом «Многоликий Байкал», разработано около 20 бизнес-идей.

«В данное время банк плотно работает над привлечением потенциальных инвесторов для создания инфраструктуры и событийности утвержденных туров и направлений», - рассказала на презентации директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка, куратор проекта «Южное побережье Байкала» Наталья Волощенко. – «Включиться в туристический проект Сбербанка уже намерены 20 инвесторов – крупных компаний региона. Объем их вливаний составляет 9 млрд рублей. Важно, что сотрудничество мы ведем приоритетно с российскими компаниями. Это принципиальная позиция Сбербанка, чтобы налоги от создаваемой новой туристической индустрии шли в местные бюджеты».

Для удобства потенциальных партнеров в Сбербанке открыт проектный офис по туризму, специалисты которого каждый день проводят встречи с предпринимателями.