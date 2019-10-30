Подходят к концу восстановительные работы на объектах ЖКХ в Тулуне

Завершены аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунальной сферы, которые были затоплены в Тулуне минувшим летом. Об этом Председатель регионального Правительства Руслан Болотов доложил Губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

В микрорайоне Угольщиков, там, где строят первую очередь двухэтажных многоквартирных домов, начато возведение школы на 1275 учащихся.

В микрорайоне Березовая Роща, где возводятся индивидуальные жилые дома, Губернатор обратился к строителям с призывом как можно скорее, до наступления холодов, завершить работы по подготовке фундаментов зданий.

На объектах водозабора в Тулуне идет комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры с заменой оборудования. Руслан Болотов рассказал, что Губернатор поручил усилить защиту объектов водозабора от паводков до максимальных проектных отметок.

– Работы вступили в завершающую стадию. В ноябре здесь будет смонтировано электронное оборудование. Полностью заменены внутренние сети, павильоны, насосное оборудование, задвижки, проведен комплексный ремонт всех зданий. Теперь Губернатор поручил готовить предложения по модернизации тепловых и других инженерных сетей на территории города, которые надо будет адаптировать к увеличенной нагрузке в связи с новым жилищным строительством в Тулуне, – отметил Председатель регионального Правительства.