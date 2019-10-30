В Приангарье выросли цены на землю под ИЖС

В Иркутской области стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в среднем выросла на 4% за год. В то же время земля промышленного назначения стала доступнее на 4% за год, а сельхозназначения – на 3% за год, сообщает «Авито Недвижимость».

За год земля в России подорожала на 2,6% до 40 574 руб. за сотку. В южных регионах, в Крыму и Краснодарском крае, самая дорогая земля во всех категориях – и для жизни, и для бизнеса, выяснили эксперты «Авито Недвижимости», проанализировав рынок земельных участков.

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

За год этот вид земельных участков в целом по России подешевел сильнее других категорий, на 3%, и их средняя цена стала составлять немногим менее 47 000 рублей за сотку. Динамика цен по стране довольно равномерная и представляет собой колебания до 9% в отдельных регионах. Из общей картины значительно выделяется лишь Приморский край. Земля здесь выросла в цене на 27%, до средней стоимости 40 000 рублей за сотку. Самое сильное падение – в Московской и Ростовской областях, по 8%. При этом земельные участки под ИЖС там все равно остаются одними из самых дорогих.

В III квартале 2019 года Иркутская область оказалась на 12-м месте в рейтинге регионов по доступности земельных участков под ИЖС со средней стоимостью 42 000 рублей за сотку. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая доступная земля под ИЖС в Кемеровской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее стоимость снизилась на 4% до 20 000 рублей за сотку. Второе место в рейтинге по доступности занимает Пермский край – 25 000 рублей за сотку, что на 5% ниже, чем в прошлом году. В Ярославской области, которая входит в тройку областей с самыми низкими ценами, земля подорожала за год на 1% и стоит в среднем 27 000 рублей за сотку.

Самая дорогая земля под ИЖС, даже несмотря на падение цен по сравнению с прошлым годом – в южных регионах, в первую очередь в Крыму с ценой в 160 тыс. рублей за сотку. Следом идут Ростовская область (143 000 рублей) и Краснодарский край (130 000 рублей).

Земельные участки промназначения

В среднем по России стоимость таких участков составила 90 909 рублей, за год она незначительно снизилась – на 1%. В 16 из рассматриваемых регионов земля продавалась ниже общероссийского уровня. Наибольшее снижение ценника произошло в Алтайском крае (-18%), Челябинской области (-17%) и Саратовской области (-14%). В 9 рассматриваемых регионах цена сотки наоборот выросла, наиболее сильно в Приморье (72%).

Земля промышленного назначения доступнее всего в Челябинской области, где она подешевела на 17% за год, до 37 000 рублей за сотку. На втором месте Красноярский край, где земля, напротив, подорожала на 7% и стоит 45 000 за сотку. Третье место по доступности делят Алтайский край и Кемеровская область со средней ценой сотки земли 50 000 рублей. При этом если в Алтайском крае средняя цена сильно упала, то в Кемеровской области осталась неизменной.

Дороже всего земля промышленного назначения в Крыму (228 000 рублей за сотку, рост на 14%), в Краснодарском крае (204 000 рублей за сотку, рост на 19%) и в Московской области (179 000, падение на 10%). Таким образом, средняя цена на землю промышленного назначения в Крыму в шесть с лишним раз дороже, чем самый доступный челябинский вариант.

В Иркутской области стоимость земельных участков промышленного назначения за год снизилась на 4% до 115 600 рублей.

Земельные участки сельхозназначения

Стоимость земельных участков сельхозназначения по России за год снизилась также незначительно, на 1%, в среднем они стоят 29 000 рублей за сотку. Таким образом, это самый доступный вид земли в России. Существенное снижение ценника произошло только в Приморском крае (-21%), тогда как в остальных регионах стоимость изменилась в диапазоне от -1% до -6%. В девяти рассматриваемых регионах стоимость, наоборот, увеличилась, максимально – в Волгоградской области (8%), а еще восьми стоимость осталась на уровне прошлого года.

Первое место в рейтинге по доступности делят Алтайский край и Кемеровская область, где земельные участки сельхозназначения стоят в среднем 10 000 рублей за сотку. На Алтае они при этом подорожали на 3%, а в Кемеровской области не изменились в цене по отношению к прошлому году. Также одна из самых низких средних цен в Ярославской области, 12 000 рублей за сотку (падение на 1% по отношению к 2018 году).

Самая дорогая земля сельскохозяйственного назначения также в южных регионах, в первую очередь в Краснодарском крае (75 000 рублей за сотку). Следом идут Крым (60 000 рублей) и Ростовская область (55 000 рублей).

В Иркутской области средняя цена земельных участков сельхозназначения за год уменьшилась на 3% и составила 27 000 рублей за сотку.