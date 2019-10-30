НБКИ: в 3 квартале 2019 года средний размер потребительского кредита увеличился на 4,9% до 182 тыс. руб.

В 3 квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 182,1 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 4,9% или на 8,4 тыс. руб. сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Банки продолжают достаточно активно развивать потребительское кредитование, хотя темпы его роста – более умеренные, чем в предыдущие годы, - говорит директор по маркетингу Алексей Волков. – При этом растет не только средний размер предоставленных кредитов, но и их количество и объемы. Во многом это связано с некоторым снижением процентных ставок (на 1-1,5%), привлекающих к кредитованию «качественных» заемщиков. Прежде всего, речь идет о гражданах с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. Им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более «дорогих» товаров и услуг».