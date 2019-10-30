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Росреестр по Иркутской области сократил время оформления пострадавших от затопления до 1 рабочего дня

30 октября 2019

Ведомство работает практически в круглосуточном режиме, пострадавшим гражданам предоставляются выписки ЕГРН, необходимые в том числе для получения жилищных сертификатов. По состоянию на 30 октября 2019 года ведомством выдано 62,5 тысячи выписок, в том числе подтверждающие права на объекты недвижимости в любом субъекте РФ.

Ежедневно Управлением Росреестра по Иркутской области проводятся мероприятия по согласованию списков граждан, направляемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В рамках данной работы Управление сопоставляет представленную министерствами информацию о правообладателях, площади утраченных жилых помещений или поврежденных жилых помещений со сведениями ЕГРН. Списки согласовываются ведомством в день их поступления. Всего с августа 2019 года Управлением Росреестра по Иркутской области согласовано 369 списков на 18 698 человек.


/ СИА /
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