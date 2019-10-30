Самые дорогие ДТП с россиянами происходят в Германии, Италии и Финляндии

Повреждения, полученные в Германии, Италии и Финляндии, обходятся россиянам дороже всего: от 4,5 до 3,6 тыс. евро, выяснили специалисты «АльфаСтрахование», проанализировав данные об убытках по полисам «Зеленая карта» за 2018-2019 год.

За год средний размер убытка, полученный россиянами за рубежом в топ-10 странах, где наши соотечественники чаще всего попадают в ДТП, вырос практически на четверть (23,7%).

Наибольший средний убыток, который принесли «АльфаСтрахование» застрахованные и виновные в ДТП клиенты, приходится на Германию (4,5 тыс. евро). На втором месте аварии, произошедшие в Италии (3,9 тыс. евро), на третьем месте – в Финляндии (3,6 тыс. евро).

На четвертой позиции оказались ДТП в Польше (2,5 тыс. евро), на пятом – во Франции (2,3 тыс. евро). Шестое место рейтинга занимает Эстония (2,1 тыс. евро). На порядок ниже средний размер убытка от аварии автомобиля в Литве и Латвии (по 1,2 тыс. евро). Замыкает рейтинг Белоруссия (0,7 тыс. евро), это единственная страна, где средний размер убытка снизился по сравнению с прошлым годом.