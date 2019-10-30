Банк «Открытие» выпустил монеты с портретами легендарных футболистов ФК «Спартак Москва»

Банк «Открытие» выпустил памятную монету с уникальным дизайном «Легенды Спартака. Никита Симонян». Монета изготовлена из серебра 925 пробы и стоит 5 900 рублей.

«Никита Симонян» – первая монета в серии «Легенды Спартака». Проект по выпуску памятных монет, который банк «Открытие» реализует совместно с ФК «Спартак Москва», посвящен лучшим игрокам самого титулованного футбольного клуба страны.

Монета достоинством 1000 франков КФА отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором в соответствии с самыми высокими современными стандартами производства. На реверсе изображен портрет Никиты Симоняна – лучшего бомбардира в истории «Спартака», шестикратного чемпиона СССР и чемпиона Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. На аверсе размещены логотип ФК «Спартак Москва», а также основные характеристики монеты. Памятная Монета упакована в дизайнерский блистер с краткой биографией футболиста и подробной спецификацией на монету.

Монеты «Легенды Спартака. Никита Симонян» можно приобрести в офисах банка «Открытие» в г. Москве: