Сбербанк: доля безналичнх платежей в сегменте «Одежда» — 66%, в «Супермаркетах» — 53%, в «Магазинах у дома» — 37%

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали то, как российский бизнес уходит от наличных расчетов.

По данным «Платформы ОФД», средний прирост доли безналичных операций в III кв. 2019 г. составил 5 п.п. год к году. Оценка Сбербанка практически совпадает с ней — 4,8 п.п. Единственной категорией, где этот показатель год к году снизился на один п.п., стали «Гостиницы и отели» (55% б/п в III кв. 2019 г. к 56% б/п к III кв. 2018 г.). Скорее всего, это временное изменение.

Однако в некоторых сегментах уже становится сложнее увеличивать долю безналичных платежей, сообщают аналитики в исследовании «СберДанных» «Рейтинг ʺбезналичныхʺ городов и регионов».

В категориях «Рестораны», «Кафе и столовые» и «Электроника» от бумажных денег предприниматели уходят медленнее. При этом именно эти категории возглавляют список самых «безналичных» бизнесов. Так, в «Ресторанах» доля безналичного торгового оборота — 69%, в «Электронике» — 64%, «Кафе и столовых» — 58%.

В сегментах розничной торговли прирост доли безналичных платежей оказался существенным. Показатель по категориям «Супермаркеты», «Гипермаркеты» и «Магазины у дома» увеличился на 6–7 п.п. по сравнению с 2018 г. Категория «Одежда» прибавила 8 п.п. в безналичных платежах. Здесь же находится основной потенциал для дальнейшего ухода от бумажных денег, поскольку торговый оборот в этих категориях самый крупный. Так, его доля в сегменте «Одежда» — 66%, в «Супермаркетах» — 53%, в «Гипермаркетах» — 50%, в «Магазинах у дома» — 37%.

Аналитики «СберДанных» также отметили, что сумма чека продолжает снижаться. Они считают это результатом проникновения инфраструктуры для безналичных расчетов. По итогам III кв. падение среднего платежа составило порядка 3% год к году. Единственное исключение — категория «Одежда», где чек в среднем вырос на 5%. Не изменился средний чек в категории «Магазины у дома». При этом совокупные номинальные объемы безналичных расходов растут в среднем на 14% год к году.