За мошенничество в особо крупных размерах оштрафовали фермера из Эхирит-Булагатского района

54-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства в Эхирит-Булагатском районе проворачивал мошенническую схему с субсидиями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Чтобы получать завышенные субсидии на приобретение элитных оригинальных семян и гибридов, он с 2015 по 2017 год предоставлял в минсельхоз ложные сведения, завышая объём закупаемых семян.

Фермер заказывал у поставщика больше семян, чем надо, а потом отказывался от части груза, возвращая часть потраченных денег. Документы о закупке фермер предоставлял в минсельхоз и получал субсидию.

Ущерб министерству оценили в 985 355 рублей. Дело расследовали сотрудники ФСБ. Фермер признал вину и добровольно возместил причинённый ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей.