Россияне считают, что пенсия должна составлять 40 тысяч рублей в месяц

Хоть средний размер пенсий в России на 2019 год и составляет 14150 руб, россияне считают, что для достойной старости им нужно в 2 раза больше, не менее 34 тыс. Таковы итоги исследования сервиса для поиска работы Superjob, который выяснил на какой источник дохода россияне рассчитывают в старости.

По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям.

Среди тех, кто о пенсии задумывается чаще, больше и тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (26%), и тех, кто планирует работать, пока хватит сил (33%) На личные сбережения надеется лишь каждый десятый опрошенный старше 45 лет.

Пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%). На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%).

Впрочем, опрошенные с высоким доходом несколько чаще других рассчитывают на поддержку детей (6%). По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40000 руб. Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42100 и 37500 руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32600 руб. среди молодежи до 24 лет и 43000 руб. среди россиян старше 45 лет.

Напомним, что средний размер назначенных пенсий в России в июле 2019 года составил 14150 руб, говорится в основном докладе Росстата.