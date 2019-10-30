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С 2020 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество организаций

30 октября 2019

С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу на имущество организаций. Она будет применяться, начиная с представления декларации за налоговый период 2019 года, сообщает ФНС России.

В новой форме отменена обязанность налогоплательщиков ежеквартально представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее разделов исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды.

Также в декларацию дополнительно внесены идентификаторы объектов налогообложения морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания.

В ней появились и коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической эффективности, имущества, расположенного во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ, которое используется при разработке морских месторождений углеводородного сырья. Кроме того, в декларацию внесены коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с законом об инновационных научно-технологических центрах


/ СИА /
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