Азиатско-Тихоокеанский Банк стал партнером благотворительного фонда «Дорога жизни»

В октябре Банк принял участие в финансировании выезда врачей на Камчатку в детский дом инвалидов и дом ребёнка. В течение недели 13 уникальных детских специалистов провели полные обследования почти 140 детей, а также составили список детей, которым нужна госпитализация в Москву.

Врачами выездной бригады составлены четкие и грамотные рекомендации, выполнение которых не позволит запустить болезнь, спасёт от дальнейших операций и госпитализации, для многих детей — это возможность не оказаться в детском доме инвалидов в будущем.

- Благотворительность занимает особое место в деятельности Азиатско-Тихоокеанского Банка, особенно если мы говорим о детях, которые нуждаются в срочной помощи специалистов и просто неравнодушных людей. Когда мы узнали о деятельности фонда «Дорога жизни», то сразу приняли решение стать их партнерами, так как нам близки и известны проблемы отдаленных регионов, в особенности если мы говорим о доступности медицины. В рамках нашего партнерства АТБ будет и дальше оказывать финансовую поддержку тяжелобольным детям, детским домам, школам-интернатам, медицинским учреждениям, а также малообеспеченным семьям, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Фонд «Дорога жизни» работает с ноября 2016 года, главная цель - помощь детям в отдаленных регионах России, которые не имеют должного и качественного обслуживания из-за отсутствия необходимого оборудования и нехватки врачей.

- Выезд был профинансирован с помощью средств Азиатско-Тихоокеанского Банка. Наш фонд выражает благодарность АТБ - финансирование масштабных проектов всегда особый вызов для фонда. Средства АТБ помогли осуществиться важной поездке, многие дети получили шанс на здоровое детство. Огромная благодарность отзывчивым сотрудникам Банка от фонда «Дорога жизни» и детей камчатских детских домов. Особенно важно, что АТБ стал постоянным партнёром нашего фонда. Вместе мы сможем помочь большему количеству детей. Постоянное сотрудничество с надёжным партнёром дарит надежду на реализацию многих планов в помощи подопечным фонда, - рассказала директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова.

Фонд берет на себя организацию выездов мультидисциплинарной бригады московских детских медицинских специалистов в самые отдалённые регионы России, организует перелет детей, нуждающихся в помощи из интерната в Москву и обратно, а также предоставляет больнице круглосуточную патронажную няню, которая находится с ребенком 24 часа в сутки.

В настоящее время в помощи нуждаются дети из Амурской области, Читы, Якутии, Улан-Удэ, Сахалина, Камчатки, Кемерово, Брянска, Тулы и многих других районов и городов России. Почти все дети остались без попечения родителей и имеют тяжелые заболевания. Многие из детей перенесли не одну операцию и продолжают нуждаться в помощи.