Сбербанк переходит на электронные закладные при оформлении ипотеки

Сбербанк при регистрации ипотечных сделок переходит на оформление электронных закладных. Переход состоялся в рамках федерального проекта «Ипотека», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда. Федеральный проект направлен на перевод рынка ипотеки в электронный вид. В частности, предполагается переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн – от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость.

Сбербанк поддержал инициативу Росреестра в развитии цифровых технологий и первым среди банков России перешел на оформление закладных в электронном виде. Уже более 3 тысяч закладных по ипотечным кредитам Сбербанка зарегистрировано в электронном виде.

Проект действует на территории всей России при покупке в ипотеку квартир на вторичном рынке недвижимости (кроме программы «Военная ипотека»).

Виктория Абрамченко, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра:

«Электронное взаимодействие с кредитными организациями позволяет существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью. Это, несомненно, важный этап цифровизации государственных услуг».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Принятые изменения по ипотечным сделкам призваны упростить процесс выдачи, сопровождения ипотечного кредита и государственной регистрации залога недвижимости без дополнительных действий со стороны заемщика. До конца 2019 года Сбербанк планирует оформить более 25 тысяч электронных закладных, в 2020 году — более 200 тысяч».

Ранее Росреестр и Сбербанк запустили совместный сервис «Электронная регистрация», который позволяет зарегистрировать переход права собственности без посещения Росреестра или МФЦ. За время работы с 2016 года с использованием этого сервиса было зарегистрировано более 1 миллиона сделок по всей России.