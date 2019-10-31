Своя квартира – еще доступнее: ипотека от 7,49% в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» в очередной раз снизил ставки* по ипотеке. В целом уменьшение составило 0,5% и стало возможным благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Теперь минимально возможная процентная ставка при приобретении квартиры или рефинансировании имеющегося жилищного кредита, оформленного в другом банке, в Банке «Приморье» составляет всего 7,49% годовых. На размер ставки влияют способ подтверждения дохода, размер первоначального взноса и суммы кредита, а также наличие или отсутствие опций «Назначь свою ставку»** и «Назначь свою страховку»

— Для большинства клиентов очередное снижение ставок по ипотеке станет стимулом для принятия решения о покупке недвижимости в кредит, — отмечает руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — К тому же к концу осени — началу зимы на рынке недвижимости, как правило, образуется хороший запас выгодных предложений, при этом покупательскую активность в этот период нельзя назвать высокой. Соответственно, есть возможность более тщательно выбрать подходящий для себя вариант.

Напомним, что если у клиента Банка «Приморье» имеется положительное решение о выдаче ипотечного кредита, то снова подавать заявку не нужно — в меньшую сторону ставка будет скорректирована автоматически. Срок действия положительного решения о выдаче ипотечного кредита в Банке Приморье» составляет 3 месяца.

— Обратите внимание, что действующие ставки будут доступны только для кредитов, оформленных до 31 декабря 2019 года. Продлить срок действия решения, полученного в 2019 году, можно будет путем технического пересмотра заявки 09.01.2020, но ставки уже будут другими. Поэтому мы рекомендуем не откладывать решение квартирного вопроса, а воспользоваться специальным предложением по ставкам уже сейчас, что позволит встретить Новый год в своей квартире, — уточняет Виктория Подоба.

Стоит отметить, что при приобретении квартиры на вторичном рынке такие документы как договор купли-продажи, расписки, акт приёма-передачибесплатно готовит сотрудник Банка «Приморье», поэтому, если клиент планирует приобрести квартиру у продавца-физического лица напрямую, дополнительных сложностей у него не возникнет.

Получить индивидуальную консультацию по интересующей программе, подать заявление на получение ипотечного кредита или рефинансирование действующего можно, обратившись в Ипотечный центр Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02109, 02111, 02303), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11, 8(984)147-85-96

г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77

г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50, 69-99-59

г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел. 8 (4212) 40-00-40 вн. 103, WhatsApp консультации- 8(963)567-22-49

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948

г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42

* С полной информацией о новых ставках можно ознакомиться на сайте Банка «Приморье».

** Полная информация представлена на сайте Банка «Приморье».