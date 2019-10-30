Кинотеатр «Чайку» в Иркутске не отдадут по детскую поликлинику №5

Варианты предоставления муниципальных земельных участков под строительство здания детской поликлиники №5 рассмотрят на заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна в ноябре текущего года. Такое решение принято сегодня на депутатских слушаниях.

В настоящий момент часть депутатов городской Думы предлагают использовать площадку, на которой размещено здание бывшего кинотеатра «Чайка». При этом уже реализуется проект по реновации здания под современный многофункциональный молодежный центр. Планируется, что он станет площадкой для проведения досуга молодежи, лиц старшего возраста, также там планируется сохранить функцию кинопоказа.

Как поясняет пресс-служба мэрии, в соответствии с градостроительной документацией земельный участок с кадастровым номером 38:36:000033:147 под зданием бывшего кинотеатра «Чайка» расположен в зоне ОДЗ-206 «Зоны размещения объектов культуры». Основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на нём предусмотрено размещение объектов культурно-досугового назначения – в данном случае Дома Молодежи. Также площадь участка составляет 0,38 га, а для размещения детской поликлиники требуется 0,5 га.

– Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством у муниципалитета отсутствуют правовые основания для передачи данного участка в государственную собственность субъекта РФ. Кроме этого, земельный участок, расположенный на улице Валентины Терешковой, 23, находится в муниципальной собственности города Иркутска и предоставлен в аренду АО «Управление капитального строительства города Иркутска» до 8 ноября 2066 года под реконструкцию и эксплуатацию существующего здания кинотеатра «Чайка», – уточнил Александр Ким.

Администрация города предложила рассмотреть другие муниципальные земельные участки, на которых возможно разметить новое здание детской поликлиники, в том числе участок под расширение существующей поликлиники №5.