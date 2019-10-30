В Иркутске на 80% завершен ремонт дворовых территорий

Сейчас проходит комиссионная приемка выполненных работ специализированными организациями, представителями администрации. В 20% дворов работы на стадии завершения: идет установка ограждений, лавочек и урн. Всего в этом году в Иркутске проводится благоустройство 237 дворовых территорий, 79 из которых – комплексно. Выполненные работы проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Мы продолжаем работу по созданию привлекательного облика нашего города. В прошлом году Иркутск был признан лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Наши проекты по благоустройству общественных пространств и дворов уже не первый год входят в федеральный реестр лучших практик , – отметил глава города.