Руслан Болотов: Деньги на восстановление крыш пострадавших от штормового ветра будут выделены из резервного фонда

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко деньги на восстановление кровель, сорванных прошедшей ночью штормовым ветром с трех зданий в Тулуне, Нижнеудинском и Тайшетском районах, будут выделены из резервного фонда Иркутской области. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, который, как и глава Приангарья Сергей Левченко, сегодня работает в Тулунском и Нижнеудинском районах.



- Первичное обследование крыш сделано. Завтра должны быть проведены окончательные обследования. После этого мы поддержим муниципальные образования из резервного фонда Иркутской области, выделим деньги и посмотрим, какие проектные решения здесь можно применить, чтобы максимально быстро восстановить кровли на пострадавших объектах, - сказал Руслан Болотов.

Председатель областного Правительства также подчеркнул, что восстановительные работы в пострадавших от ветра районах продолжаются. По данным на 18 часов, без электроэнергии остаются семь населенных пунктов в пяти районах области (1338 домов, 3033 человека, 10 социально значимых объектов).

- Ремонтные бригады на линиях работают и сделают все возможное, чтобы в сжатые сроки вернуть электроснабжение, - отметил Руслан Болотов.



Напомним, в ночь на 30 октября регистрировались порывы ветра до 23 метров в секунду в нескольких районах Приангарья. Наиболее крупные технологические и аварийные отключения электроэнергии в связи с прохождением атмосферного фронта произошли в Братском, Чунском, Тайшетском, Усольском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах. Было прервано энергоснабжение 47 населенных пунктов (33,4 тысячи человек, 117 социально-значимых объектов). Погибших и травмированных граждан из-за штормового ветра нет.