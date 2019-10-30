Новости

Руслан Болотов: Деньги на восстановление крыш пострадавших от штормового ветра будут выделены из резервного фонда

30 октября 2019

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко деньги на восстановление кровель, сорванных прошедшей ночью штормовым ветром с трех зданий в Тулуне, Нижнеудинском и Тайшетском районах, будут выделены из резервного фонда Иркутской области. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, который, как и глава Приангарья Сергей Левченко, сегодня работает в Тулунском и Нижнеудинском районах.

- Первичное обследование крыш сделано. Завтра должны быть проведены окончательные обследования. После этого мы поддержим муниципальные образования из резервного фонда Иркутской области, выделим деньги и посмотрим, какие проектные решения здесь можно применить, чтобы максимально быстро восстановить кровли на пострадавших объектах, - сказал Руслан Болотов.

Председатель областного Правительства также подчеркнул, что восстановительные работы в пострадавших от ветра районах продолжаются. По данным на 18 часов, без электроэнергии остаются семь населенных пунктов в пяти районах области (1338 домов, 3033 человека, 10 социально значимых объектов).

- Ремонтные бригады на линиях работают и сделают все возможное, чтобы в сжатые сроки вернуть электроснабжение, - отметил Руслан Болотов.

Напомним, в ночь на 30 октября регистрировались порывы ветра до 23 метров в секунду в нескольких районах Приангарья. Наиболее крупные технологические и аварийные отключения электроэнергии в связи с прохождением атмосферного фронта произошли в Братском, Чунском, Тайшетском, Усольском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах. Было прервано энергоснабжение 47 населенных пунктов (33,4 тысячи человек, 117 социально-значимых объектов). Погибших и травмированных граждан из-за штормового ветра нет.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании