«Умный дом» для блогера: «Ростелеком» показал иркутским журналистам цифровую квартиру

Известный иркутский журналист и блогер Александра Поблинкова подключила услугу «Умный дом». У нее в гостях собрались представители «Ростелекома» и СМИ, которые решили узнать подробнее о коробочном решении «Умный дом».

Специалисты «Ростелекома» рассказали присутствующим о главных преимуществах услуги, среди которых выделили удобство и простоту в использовании, возможность расширять полезные функции, добавляя новые смарт-приборы.

Директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич: «Главная задача умного дома – создание комфортных условий для жизни. Это услуга, которая может самостоятельно анализировать данные в доме и решать сложные ситуации, например, выключать забытый утюг или лампочку».

Установить «Умный дом» можно не только в новостройке. Например, квартира Александры Поблинковой находится в доме, которому больше ста лет. Недавно хозяйка сделала ремонт и на завершающем этапе подключила умный сервис от «Ростелекома».

Александра Поблинкова, журналист, главный редактор издания «Ирк.Собака.ru»: «Творческие люди всегда немного оторваны от мира, и любая встреча с реальностью сильно обескураживает. Особенно это касается коммунальных вопросов. Для меня большой ремонт был спецпроектом жизни и одновременно тренингом по работе с бытом. Для полного счастья не хватало только стабильного интернета, но благодаря “Ростелекому”, он появился, чему счастливы все жильцы. Второе крутое решение –“Умный дом”. Теперь даже неважно, где нахожусь, в командировке или на работе, я могу следить за квартирой. Это классно и технологично. Уже не говоря о забавных опциях типа возможности через камеру разговаривать с моими котами».

Ольга Павлова, архитектор студии «ДомА», дизайнер и руководитель ремонта у Александры: «Когда мы задумывали интерьер в этой квартире, наша идея состояла в том, чтобы пространство получилось с хорошей иронией, при этом с корнями, наследием и интеллигентной тонкой философией. Мы старались сохранить семейные ценности, создать уютное гнездышко для творческого и необыкновенного человека. Теперь здесь есть и исторические ценности, и современные решения. Такие, например, как “Умный дом”. И они совершенно не мешают друг другу».

Гости смогли протестировать умные устройства, которыми оснащены комнаты в квартире Александры, и убедиться, что с помощью сервисов «Ростелекома» можно управлять домом на расстоянии. Датчик движения на входной двери предупреждает о несанкционированном вторжении. Датчик протечки в ванной комнате и на кухне сообщает о затоплении, а размещенный на кухне датчик дыма подает сигнал о возгорании. Журналисты со смартфона управляли установленными умными розеткой и лампочкой и дистанционно контролировали бытовые электроприборы и освещение: меняли яркость и оттенок света. Все присутствующие отметили, что умную лампочку можно использовать вместе с другими устройствами, например, с датчиком движения.

Журналисты в режиме реального времени увидели на экране смартфона трансляцию картинок с внутренних и внешних видеокамер. Внешние камеры настроены на обзор лестничной клетки у входной двери и придомовой территории. Внутренние дают возможность наблюдать за происходящим в квартире. При фиксации устройствами каких-либо изменений система отправляет сигнал с помощью e-mail, смс или push-уведомлений.

Оставить заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте и по номеру 8-800-1000-800.