В Иркутске закроют движение по улице Петрова

В период с 21:00 01.11.2019г. до 06:00 02.11.2019г. в Иркутске будет перекрыто движение для автотранспорта по проезжей части улицы Петрова на участке от улицы Первомайская до улицы Киренская. Как сообщает пресс-служба Иркутскэнерго, связано это с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для выполнения работ по диагностированию.