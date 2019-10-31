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В Иркутске закроют движение по улице Петрова

31 октября 2019

В период с 21:00 01.11.2019г.  до 06:00 02.11.2019г. в Иркутске будет перекрыто движение для автотранспорта по проезжей части улицы Петрова на участке от улицы Первомайская до улицы Киренская. Как сообщает пресс-служба Иркутскэнерго, связано это с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для выполнения работ по диагностированию.


/ СИА /
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