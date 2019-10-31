Владимир Гордеев: единый центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» откроется в Иркутске на улице Рабочей

Единый центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» откроют в регионе до конца текущего года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев на заседании круглого стола «Роль бизнес-структур в реализации национальных проектов в Прибайкалье». Участие в мероприятии приняли представители министерств Иркутской области, институтов поддержки бизнеса региона, предприниматели и представители общественных организаций.

Владимир Гордеев напомнил, что в стране реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главные цели, которые необходимо достичь к 2024 году: создание максимально благоприятной деловой среды для развития малого и среднего бизнеса, увеличение числа занятых в сфере предпринимательства с 19 млн до 25 млн человек, рост доли малых и средних предприятий в ВВП до 32,5%, увеличение доли экспорта МСП до 10%, создание по всей стране 100 центров «Мой бизнес», которые будут работать по принципу «одного окна».

Для достижения этих показателей в Иркутской области разработаны и утверждены региональные проекты «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса», «Популяризация предпринимательства».

Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 438,8 млн рублей, в том числе 244,1 млн рублей из федерального бюджета, 187,8 млн рублей из областного и 6,9 млн рублей из внебюджетных источников.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в Иркутске до конца года планируется открыть центр «Мой бизнес».

- Сейчас идет ремонт помещений, которые расположены в самом центре города, на улице Рабочей, - сообщил Владимир Гордеев. - Центр объединит на одной площадке все организации поддержки бизнеса. Предпринимателям больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг.

В центре «Мой бизнес» будут представлены областные фонды микрокредитования, поддержки предпринимательства, развития промышленности и гарантийный; Агентство инвестиционного развития Иркутской области и Корпорация развития; окна МФЦ; банковская структура; региональное подразделение акционерного общества «Российский экспортный центр». Здесь же можно будет обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Особое внимание в рамках проекта предполагается уделить поддержке предпринимателей, которые работают в моногородах. Для них предусмотрены микрозаймы по льготной процентной ставке при наличии залогового обеспечения. Если такие предприниматели занимаются реализацией приоритетных проектов, то они могут рассчитывать на займы по ставке 3,5% годовых. Льгота распространяется на резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны; экспортно-ориентированных предпринимателей; женщин; сельскохозяйственные производственные или потребительские кооперативы; социальных предпринимателей и ряд других категорий.

Предприниматели, которые занимаются производственной деятельностью, могут получить деньги на развитие по ставке 4,2% годовых. А тем, кто работает в сфере услуг, оптовой или розничной торговле, предоставят заемные средства под 4,9%. В 2019 году финансовую поддержку планируется предоставить не менее 26 представителям среднего и малого предпринимательства Иркутской области.

Кроме того, благодаря деятельности регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2019 году планируется поддержать не менее 250 субъектов бизнеса. Речь идет о комплексе мероприятий по правовому, консультационному, финансовому сопровождению внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства в несырьевом экспорте. ЦПЭ оказывает помощь, начиная от поиска иностранных партнеров и приведения продукции в соответствие с требованиями иностранной стороны, до предоставления возможности принять участие в выставках и бизнес-миссиях.

Объем финансирования регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году составит 275 млн рублей, в том числе 224,9 млн рублей из федерального бюджета, 43,2 млн рублей из областного, 6,9 млн рублей за счет внебюджетных источников, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.