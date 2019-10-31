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РУСАЛ продолжает финансирование ремонта стадиона «Металлург» в Братске

31 октября 2019

На стадионе «Металлург» в Братске продолжается реконструкция. При поддержке компании РУСАЛ спортивный объект переживает второе рождение, об этом сообщает Братская студия телевидения.

На стадионе появились  комфортные раздевалки – это часть масштабной реконструкции спортивного объекта. При финансовой поддержке  РУСАЛа в прошлом году здесь отремонтировали подтрибунные помещения, игровое поле обнесли заградительной сеткой. В этом году заасфальтировали проезд к подтрибунным помещениям, появились и новые парковочные места. Сейчас началась реконструкция фасада. За 51 год существования стадиона, говорит его директор, такой масштаб улучшений - впервые.

Владислав Сизов,  директор стадиона «Металлург»:

«Без помощи РУСАЛа мы бы никогда не смогли даже начать реконструкцию стадиона. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и в дальнейшие годы. У нас очень много что нужно реконструировать».

РУСАЛ планирует и дальше поддерживать этот объект. Средства выделяются в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Братска.

Наталья Скачкова, финансовый директор БрАЗа, депутат Думы Братска:

«На 2020 год у нас есть уже планы, и мы формируем бюджет для того, чтобы продолжить работы по восстановлению этого объекта. Мы очень надеемся, что на восстановленном стадионе очень скоро начнёт свои тренировки городская команда по футболу, как это было у нас ранее. И еще у нас есть огромное желание возобновить работу катка. Все мероприятия по сохранению искусственного покрытия можно осуществить. И каток может заработать в полную силу».


/ СИА /
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