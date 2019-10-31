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Валентин Нелюбов покинул пост главы ГУ МЧС по Иркутской области

31 октября 2019

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов покидает свой пост, который занимал с марта 2014 года. Он откомандирован на работу в Москву. Официально в новую должность он пока не вступил, указ Президента РФ о его назначении еще не подписан. Однако известно, что в Валентин Нелюбов готовится возглавить один из департаментов МЧС России.


/ СИА /
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