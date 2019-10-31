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Андрея Лабыгина сняли с поста вице-спикера думы Иркутска

31 октября 2019

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Депутаты думы Иркутск на заседании 31 октября проголосовали за отстранение Андрея Лабыгина от должности вице-спикера. За такое решение проголосовали 19 человек, семь против, двое воздержалис, сообщает ИА «ИрСити».

Вопрос об отставке Лабыгина был внесён по инициативе депутата Алексея Распутина. Как отметил депутат, Лабыгин не предоставил данные о том, что не занимается предпринимательской деятельностью и не участвует в управлении компании «Правовой аспект» после избрания на пост вице-спикера.

По мнению Лабыгина, обвинения не соответствуют действительности. По его словам, его адвокатский статус и, следовательно, партнёрский договор с компанией «Правовой аспект» был приостановлен в 2005 году в соответствии с федеральным законом об адвокатуре, после того как он был избран председателем думы Иркутска. Во время комиссии по мандатам в думе, Лабыгин также «предостерёг» депутатов от «неправовых действий».


/ СИА /
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