Сбербанк провел Agile-сессию для ИНК

Новейшими подходами и решениями в организации современных рабочих процессов эксперты Сбербанка поделились с партнером – Иркутской нефтяной компанией. Практическое погружение в формате Agile-сессии состоялось в Москве, в одном из центральных офисов банка. В рабочей встрече приняли участие топ-менеджеры и руководители ключевых подразделений компании, им были представлены практические кейсы цифровизации, успешно реализованные Сбербанком в различных отраслях экономики.

Офис Сбербанка на Кутузовском проспекте, как пример технологичных решений в организации работы многотысячного коллектива, представили специалисты бизнес-направлений. Agile-коучи рассказали, как в банке организован процесс интеллектуальной системы управления, устроена цифровизация продаж, как по-новому — более быстро, легко и комфортно, может работать электронный документооборот.

«Сбербанк сегодня – не просто банк, мы —целая экосистема, и ее целью является всесторонняя помощь бизнесу и предпринимателям», - подчеркивали в своих выступлениях спикеры. Многие разработки, уже реализованные банком совместно с партнерами, становятся востребованными дальше. Примером такого продвижения цифровизации, дающей результат полезности и бизнесу, и населению эксперты Сбербанка назвали продукт «Цифровые решения для регионов». Электронные сервисы, изначально разработанные специалистами банка лишь для Москвы и ее жителей, теперь могут стать основой «облачного решения» многих задач в регионах России. Об этом и других примерах цифровой маркетинговой стратегии, новой модели потребления слушателям сессии рассказал Александр Идрисов, президент консалтинговой компании Strategy Partners », входящей в состав экосистемы Сбербанка.

«Новые технологии двигают бизнес, а цифровые технологии сейчас безусловные лидеры. Удивительную динамику, именно благодаря цифровизации, в данное время демонстрирует строительная индустрия. Процесс возведения зданий буквально за год сокращен в 2 раза. Такую динамику мы сейчас видим у компаний, которые активно внедряют новые форматы и не боятся перемен. А ведь еще 3 года назад именно строительная отрасль экспертами-аналитиками признавалась, как самая неэффективная отрасль. Процесс перехода на новые сервисы в организации рабочих циклов может занять от 3 до 5 лет, потребует определенных вложений и новых подходов к формированию кадров, но это запрос времени».

Agile-сессия для Иркутской нефтяной компании прошла в формате живого общения. Топ-менеджеры и ведущие специалисты банка и нефтегазодобывающей компании вместе обсудили актуальность многих задач. В ИНК сейчас работают более 9500 человек и сервисы, озвученные Сбербанком на встрече, могут помочь усовершенствовать уже имеющиеся решения. Так, особый интерес вызвала презентация разработок «компьютерного зрения» и роботизация бизнес-процессов, техники безопасности труда. «Наша компания также, как и многие другие, хорошо понимает, как важна в современных условиях скорость и технологичность. Agile - это в первую очередь культура управления большими процессами, она упрощает и структурирует многие моменты, она фокусирует команду на правильные решения и дает точную обратную связь. Сессия, организованная Сбербанком для ИНК — это такой своеобразный импульс актуальных знаний. Кто-то из наших сотрудников получил их здесь впервые, а кто-то утвердился в ранее принятых решениях и выводах. Но все, однозначно, извлекли пользу из того, что было сказано и показано экспертами банка», — поделился впечатлением председатель Совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

Председатель Байкальского банка Сбербанка России Александр Абрамкин, подчеркнул, что ИНК стала первым клиентом из Иркутской области, с которым Сбербанк в Москве провел совместную Agile-сессию. «Цифровизация сегодня вышла на первый план, она требует высокоскоростных решений, при чем во всех направлениях и процессах, чем бы не занималась компания — производство, госструктура, добывающая отрасль — везде требуется максимально быстро осваивать цифровые форматы работы. Ведущие эксперты Сбербанка рассказали, как в данное время сам банк идет по пути трансформации и будет замечательно, если в этом движении мы реализуем новые совместные проекты с партнером, с «Иркутской нефтяной компанией».

*Agile (в переводе с англ.- быстрый, проворный)- гибкая система управления проектами представляет собой несколько определенных жесткими дедлайнами этапов работы — спринтов, позволяет команде постоянно оценивать результаты проделанной работы и получать отзывы от заказчика и других участников проекта. Такой подход позволяет совершать мгновенные изменения продукта при поступлении новых требований.