Остаемся зимовать: Турция из летнего курорта превратилась в круглогодичный

Сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel изучил статистику продаж турецких курортов за последние три года и выяснил, что доля Турции неуклонно растет не только летом (с 33% до 53% с 2017 по 2019 год), но и в межсезонье и новогодние праздники. Так, в 2017 году турецкие курорты для встречи Нового года-2018 выбирали всего 1% туристов Level.Travel, в то время как в 2019 году доля Турции в структуре продаж новогодних туров составила уже 14%.

Динамичный рост Турции в несезон разворачивается на фоне плавного снижения популярности Таиланда. «Перераспределение российских туристов в сторону Турции в низкий сезон закономерно связано со снижением уровня благосостояния населения. Россияне стараются не отказывать себе в отдыхе два раза в год, однако сокращают расходы на поездки и выбирают более доступные предложения. Средний чек у Таиланда в 2019 году в 1,6 раза выше, чем у Турции, а в 2018 году разница была и вовсе в 2-3 раза», — Дмитрий Малютин, сооснователь и генеральный директор сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.