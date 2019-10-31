Илья Сумароков: При необходимости в пострадавшие от паводка районы будет централизованно доставлен семенной картофель

Министерство сельского хозяйства Иркутской области готово организовать централизованную доставку качественного семенного картофеля в муниципальные образования, пострадавшие от паводка летом 2019 года. Об этом сообщил глава ведомства Илья Сумароков на встрече с главами Икейского и Котикского сельских поселений Тулунского района.

– К началу посевного сезона 2020 года мы соберём потребность по каждому поселению и, при необходимости, организуем централизованную доставку семенного картофеля, в том числе семян безвирусного картофеля, который производится предприятиями Усольского и Шелеховского районов, – отметил Илья Сумароков.

Министр также рассказал, что для обеспечения жителей Тулуна и Тулунского района овощами и картофелем в городе организован склад. Для жителей района, у которых нет возможности самостоятельно приехать на склад, главы поселений обеспечивают централизованную закупку и доставку. Работает автолавка. Кроме того, региональным минсельхозом совместно с администрациями Тулунского, Нижнеудинского и Слюдянского районов в октябре по субботам и воскресеньям проводились ярмарки сельскохозяйственной продукции. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района гражданам на безвозмездной основе предоставлено пять гектаров картофеля для копки.

В ходе встречи обсуждался также вопрос предоставления компенсаций гражданам, у которых пострадали садовые и дачные участки, огороды, личные подсобные хозяйства. Илья Сумароков отметил, что большей части заявителей средства уже выплачены. По данным на 29 октября, от жителей Тулуна и Тулунского района в минсельхоз региона поступило 3 958 заявлений, оплата из федерального и областного бюджетов произведена по 3 574 из них. Кроме того, из федерального бюджета предоставлены компенсации 14 сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам района.

Всего в пострадавших от паводка территориях Иркутской области средства из областного бюджета получили 11 147 семей на общую сумму свыше 509 млн рублей. Первые выплаты из региональной казны люди начали получать в августе в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Компенсации ущерба из федерального бюджета на общую сумму 464,5 млн рублей выплачены 46 сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 2 771 личному подсобному хозяйству.

Работа в этом направлении продолжается. Специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области продолжают прием и консультирование жителей в межведомственном консультационном пункте, расположенном по адресу г. Тулун, ул. Ленина, 79. Для работы с поступающими документами в ведомстве действует рабочая группа из восьми сотрудников.

Ведется работа по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от паводка, в обеспечении кормами для зимовки сельскохозяйственных животных. Министерством подготовлен реестр сельхозтоваропроизводителей, имеющих возможность реализации недостающих кормов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, 29 октября Илья Сумароков проводил личный приём граждан в Тулунском районе, 30 октября глава ведомства принимает жителей Нижнеудинска и Нижнеудинского района. Прием организован в соответствии с поручением первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.