Работы в зонах затопления перейдут в зимний режим

На совещании Губернатор Иркутской области обсудил ход строительства жилых и социальных объектов в территориях, пострадавших этим летом от паводка, о этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Подрядные организации, работающие в районах пострадавших в результате ЧС, должны в кратчайшие сроки подготовиться к работе в зимний период. Для исполнения задач нужно, чтобы все процессы шли по намеченному плану. На сегодняшний день все поручения, которые были даны по социальным и жилым объектам, запланированным на этот и на следующий год, строители готовы выполнить, – сказал Губернатор.

На совещании, помимо вопроса об обеспечении жильем пострадавших граждан, речь шла и о перспективах развития жилищного строительства.

– Первая задача стоит обеспечить жильём и сделать капремонт домов, попавших в зону затопления. Мы также должны смотреть на перспективу. Таким образом, выполнив эту задачу мы будем двигаться дальше: предоставлять жильё в соответствии с законодательством для бюджетников, детей-сирот, тем, у кого жилье признано аварийным, и другим категориям населения, – пояснил Сергей Левченко.

По итогам встречи глава региона поручил заместителям Председателя Правительства, профильным министрам составить план-график выездных встреч с главами муниципальных образований пострадавшим от стихии, подрядными организациями для координации комплексных вопросов.