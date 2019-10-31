ТОП-5 самых популярных мест отдыха в Иркутске

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал предпочтения жителей столицы Приангарья по местам отдыха в выходные дни и составил ТОП 5 самых популярных локаций. Анализ проводился на основе Big Data*, который показал предпочтения абонентов МТС в местах досуга и отдыха Иркутска за последние три месяца в черте города.

Выяснилось, что жители Иркутска во время отдыха почти 65% времени проводят в соцсетях.

Рекордный показатель пользования интернетом за данный период ожидаемо пришелся на 130 квартал: именно здесь зафиксирован наибольший объем потребления мобильного трафика. В основном горожане здесь обмениваются тяжелым видео и фотоконтентом в мессенджерах и соцсетях, общаются посредством видеозвонков и интернет-звонков, ведут эфиры. Большую долю трафика (68%) использует молодежь в возрасте с 14 до 25 лет.

Вторым и третьим по популярности местами отдыха в городе, с минимальным отрывом друг от друга, стали Остров Конный и площадь около Александра III соответственно. В этих местах посетители, помимо обмена файлами, часто используют музыкальные стриминговые сервисы (Apple Music, «Яндекс Музыка»), смотрят видеотрансляции, блоги и видео на Youtube. Здесь «качающая» трафик аудитория чуть старше -- 25-45 лет, 65% из них – женщины. Трафик резко возрастает в дни проведения городских мероприятий за счет прямых эфиров.

На четвертом месте – Площадь Сперанского. Здесь основное пользование интернет-трафика приходится на публикации сторис, передачу фото и видеоконтента через соцсети, а также интернет-звонки. И также заметны всплески потребления интернет-трафика во время массовых мероприятий -- в эти дни основной трафик уходит на прямые эфиры у девушек 18-30 лет.

Замкнула пятерку самых посещаемых мест за третий квартал – Площадь Труда около Цирка. Здесь большая доля потребления интернета также приходится на фотоконтент в социальных сетях и мессенджерах, а также скачивание книг. Основные пользователи всемирной сети здесь - мужчины и женщины примерно в равной пропорции -- старше тридцати лет.

«На конец третьего квартала 2019 года объем передачи данных на сети МТС в популярных местах Иркутска увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г, что стало возможным в том числе, из-за улучшения качества связи в регионе в целом и в наиболее популярных локациях. Как правило, в местах для семейного и активного отдыха горожан проходят развлекательные мероприятия и концерты. Мы понимаем, что в популярных местах, где количество пользователей может превышать десятки тысяч человек, необходимо усиленное обеспечение скоростного доступа ко всем цифровым сервисам. Покрытие их сетью «четвертого поколения» позволило снизить нагрузку на действующие базовые станции и увеличить скорость мобильного интернета в регионе в целом», — отметил директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.

* Анализ Big Data проводится на обезличенных данных абонентов