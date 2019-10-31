Иркутская область направила 3 млрд рублей на повышение демографии

Деньги нужны для реализации нацпроекта «Демография» и проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Так, за девять месяцев 2019 года ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка составили 766,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета, их получают 9,6 тыс. семьей.

7,8 тыс. семей региона с тремя и более детьми при рождении (усыновлении) третьего или последующего детей до достижения им трех лет получают ежемесячную денежную выплату.

На распоряжение средствами областного материнского капитала направлено 225,4 млн руб. за счет средств областного бюджета. За девять месяцев этого года сертификаты получили 3,9 тыс. семей, распорядились средствами 4,1 тыс. семей, часть из них получила сертификаты ранее.

Также из областного бюджета на выплату пособия на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий в размере 1,03 тыс. рублей направлено 14,4 млн рублей. Пособие предоставлено на 11,4 тыс. многодетным и малоимущим семьям на 14,1 тыс. детей.

На предоставление ежемесячной выплаты социального пособия в размере 206 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи направлено 156,5 млн рублей за счет средств областного бюджета. Пособие предоставлено 21,2 тыс. семьям на 75,7 тыс. детей.

- Отклонений в достижении результатов регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» не наблюдается. Общий объем финансирования в Иркутской области на 2019 год составит 3,85 млрд рублей, - отметил Владимир Родионов.