Иркутский бизнеc решил объединиться для отстаивания своих прав в рамках мусорной реформы

В Иркутске состоялось собрание владельцев ряда крупных торговых центров, крупного ритейла, производственных и строительных компаний. На встрече обсуждался вопрос создания общественного движения с рабочим названием "Народ и бизнес ЗА мусорную реформу".

Модератором и организатором встречи выступил известный общественник, один из истцов по делу об оспаривании нормативов ТКО в Иркутской области Алексей Жемчужников.

В ходе судебных разбирательств выявлены серьезные нарушения процедуры определения нормативов накопления ТКО и тарифа на услуги по обращению с отходами, что явилось результатом одностороннего подхода органов государственной власти Иркутской области и Прокуратуры Иркутской области к реализации "мусорной реформы".

Бизнес Иркутской области заинтересован в том, чтобы тарифы, нормативы и организация расчётов с регоператором были честными, прозрачными и понятными для всех участников отношений. Представители крупного бизнеса продемонстрировали социальный подход и декларировали готовность взять на себя организационные вопросы диалога между властью и бизнесом.

"Я считаю очень позитивным тот факт, что крупный бизнес выразил готовность участвовать организационно в системной работе по нормализации ситуации, сложившейся в регионе после 1-го января 2019 года. Сейчас началась работа по подготовке учредительных документов общественного движения. Приглашаю присоединиться к движению всех заинтересованных лиц. Вместе мы сможем добиться того, что платежи за мусор будут честными и справедливыми как для бизнеса, так и для населения", - сказал Алексей Жемчужников.